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Лукашенко доручив завершити переговори з РФ щодо нафти

Новини » Політика     31.12.2019 - 17:19
Лукашенко доручив завершити переговори з РФ щодо нафти
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Також президент Білорусі доручив почати альтернативні поставки

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 31 грудня провів нараду з керівництвом нафтохімічного комплексу на тему поставок і переробки нафти і доручив у найближчий час завершити переговори з Росією і почати альтернативні поставки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу білоруського лідера.

Лукашенко зазначив, що запросив учасників наради, щоб конкретно обговорити відповідні питання у розвиток відбулися 30 і 31 грудня телефонних розмов з президентом РФ Володимиром Путіним.

Він також розповів, що у нього відбулася розмова з міністром енергетики Росії Олександром Новаком.

"Тільки що ми закінчили цю розмову. Я передав йому наші домовленості з президентом Путіним... Вийшов безпосередньо на міністра (не за протоколом), тому що завтра перше число, а у нас немає контрактів на постачання нафти в Білорусь», - сказав Лукашенко.

За підсумками наради голова концерну "Белнефтехим" Андрій Рибаков повідомив, що в розвиток телефонних розмов Лукашенко доручив у найближчий час завершити переговори і укласти контракти на постачання нафти в країну з метою забезпечення безперебійної роботи двох нафтопереробних заводів.

Нагадаємо, в неділю, 29 грудня, в Мінську проходила п'ята за останній місяць акція проти поглиблення інтеграції Білорусі та Російської Федерації.

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