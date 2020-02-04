ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Наступил момент истины": Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Новости » Политика     04.02.2020 - 11:40
"Наступил момент истины": Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко (president.gov.by)

Лукашенко отметил, что Беларусь хочет самых теплых, добрых и дружеских отношений с РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 февраля планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об он зявил на брифинге, передает корреспондент "Белта".

Лукашенко отметил, что Беларусь хочет самых теплых, добрых и дружеских отношений с "братским народом".

"Скорее всего, 7 февраля мы встретимся с президентом Путиным. Я так понимаю, и об этом ему буду говорить открыто, - некий момент истины наступил. Мы с ним создали эти добрые отношения (между Беларусью и Россией, - ред.)", - сказал он.

Также Лукашенко подчеркнул, что Беларусь, как суверенная и независимая страна, определяет, какую проводить внешнюю политику.

Ранее сообщалось, Беларусь закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти после недоговоренностей о транзите российской нефти. Поставка нефти будет осуществляться через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" в 20-х числах января.

Кроме того, Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января этого года из-за прекращения поставок российской нефти в страну.

Отметим, 31 декабря 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с руководством нефтехимического комплекса на тему поставок и переработки нефти и поручил завершить переговоры с Россией и начать альтернативные поставки.

США пока не готовы к окончательному снятию санкций с Беларуси, - Помпео Порошенко: цель Путина - дестабилизировать единство Евросоюза и отменить санкции
Новости Украины Александр ЛукашенкоВладимир Путин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь