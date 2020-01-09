ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Лукашенко розповів про складнощі переговорів з Путіним по нафті

Новини » Політика     09.01.2020 - 17:33
Лукашенко розповів про складнощі переговорів з Путіним по нафті
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко і Путін не змогли домовитися про контракт на поставку нафти

Президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент Росії Володимир Путін не змогли домовитися про контракт на поставку нафти через завищені вимог Росії. Про це розповів Лукашенко, передає "БелТА".

За його словами, Росія пропонує закуповувати нафту за цінами, які перевищують середньосвітові.

"Чому ми досі з президентом Росії не домовилися по нафті? Тому що Росія хоче, щоб ми купили у них нафту за цінами вище світової. Де це бачено?" - сказав Лукашенко.

Також Лукашенко заявив, щиро прихильний ідеї про суверенітет країни.

"Ви помітили, що останнім часом в своїх виступах я часто говорю про суверенітет і незалежність. Повірте, це від душі. Тут немає ніякого брехні, тут немає якогось мого вчинку на догоду комусь. Я дійсно прихильний цієї ідеї", - сказав він.

Нагадаємо, Білорусь призупинила експорт нафтопродуктів з 1 січня 2020 року через припинення поставок російської нафти в країну. У прес-службі відзначили, що мова йде про тимчасове припинення експорту нафтопродуктів, назвавши як причину припинення поставок російської нафти нафтопереробні заводи Білорусі.

РФ і Білорусь продовжили контракти на рік і визначили ціну газу Лукашенко доручив завершити переговори з РФ щодо нафти
Новини України Олександр Лукашенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся