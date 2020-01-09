Лукашенко розповів про складнощі переговорів з Путіним по нафті

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко і Путін не змогли домовитися про контракт на поставку нафти

Президент Білорусі Олександр Лукашенко і президент Росії Володимир Путін не змогли домовитися про контракт на поставку нафти через завищені вимог Росії. Про це розповів Лукашенко, передає "БелТА".

За його словами, Росія пропонує закуповувати нафту за цінами, які перевищують середньосвітові.

"Чому ми досі з президентом Росії не домовилися по нафті? Тому що Росія хоче, щоб ми купили у них нафту за цінами вище світової. Де це бачено?" - сказав Лукашенко.

Також Лукашенко заявив, щиро прихильний ідеї про суверенітет країни.

"Ви помітили, що останнім часом в своїх виступах я часто говорю про суверенітет і незалежність. Повірте, це від душі. Тут немає ніякого брехні, тут немає якогось мого вчинку на догоду комусь. Я дійсно прихильний цієї ідеї", - сказав він.

Нагадаємо, Білорусь призупинила експорт нафтопродуктів з 1 січня 2020 року через припинення поставок російської нафти в країну. У прес-службі відзначили, що мова йде про тимчасове припинення експорту нафтопродуктів, назвавши як причину припинення поставок російської нафти нафтопереробні заводи Білорусі.