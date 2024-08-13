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Лукашенко отправил белорусских военных в Россию для подготовки к "боевому применению"

Беларусь Россия , Вторник 13 августа 2024 11:10
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Лукашенко отправил белорусских военных в Россию для подготовки к "боевому применению" Фото: Беларусь отправляет войска в РФ (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Беларусь отправляет своих ракетчиков и артиллеристов в Россию для "отработки вопросов боевого применения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Беларуси в Telegram.

"Расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Республики Беларусь отбывают на полигон Российской Федерации для отработки вопросов боевого применения", - говорится в сообщении МО Беларуси.

Отмечается, что во время полевого выхода с подразделениями будет проведено контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками с ракетных комплексов и находящихся на вооружении ВС РБ реактивных систем залпового огня.

Власти Беларуси способствуют агрессии РФ

Напомним, Беларусь помогает России в войне против Украины. В феврале 2022 года с белорусской территории в Украину заходила российская техника.

В то же время так называемые русско-белорусские учения, которые регулярно удлиняются уже в течение нескольких лет, позволяют Москве удерживать в Беларуси свои войска.

Также на территории Беларуси располагались боевики ППК "Вагнера", проводившие обучение среди военного личного состава армии страны.

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