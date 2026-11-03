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Лукашенко выдал новый прогноз о войне в Украине и заговорил о "третьей мировой"

11:34 03.11.2026 Вт
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aimg Мария Науменко
Лукашенко выдал новый прогноз о войне в Украине и заговорил о "третьей мировой" фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что войну в Украине необходимо остановить, иначе мир может оказаться на пороге Третьей мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС.

По словам Лукашенко, альтернативы мирному урегулированию нет, ведь от войны уже устали все ее участники. Он также заявил, что Минск готов принять всех, кто заинтересован в прекращении боевых действий.

Самопровозглашенный президент Беларуси утверждает, что война в Украине уже затрагивает территорию его страны. Однако, по его словам, Минск делает все возможное, чтобы не быть вовлеченным в боевые действия.

Лукашенко также заявил, что российский диктатор Владимир Путин знает о попытках вовлечь Беларусь в конфликт и якобы сам не хочет этого допустить.

Отдельно белорусский диктатор заявил, что Россия воюет в Украине против всего Запада. По его словам, Минск вроде бы хорошо понимает это и не просто повторяет чужие нарративы.

В то же время, Лукашенко выразил мнение, что западные страны не осознают масштабов потенциального военного конфликта, к которому готовятся.

В ходе выступления Лукашенко также положительно оценил усилия президента США Дональда Трампа по прекращению эскалации. Он заявил, что американский лидер якобы не разрешил европейцам разрешить ядерный конфликт. За это, по мнению Лукашенко, Трампу следовало присудить Нобелевскую премию мира.

Кроме того, Лукашенко заявил, что с начала войны Белоруссия приняла около 500 тысяч украинцев. По его словам, никаких конфликтов с ними не возникало, а украинцы якобы обнаружили в республике второй дом и хорошо работают.

Напомним, несмотря на заявления Александра Лукашенко о нежелании вовлекать Беларусь в войну, Москва продолжает рассматривать ее территорию как важный элемент своей военной стратегии.

В частности, 17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин ищет способы расширить военное присутствие России в Белоруссии. По словам президента, Кремль хочет разместить там баллистические ракеты, что создало бы дополнительную угрозу для западных областей Украины.

В то же время, напряжение вокруг Беларуси сохраняется и на ее западных границах. В начале октября Латвия сообщила о попытке незаконного пересечения границы группой из не менее 20 мигрантов, которых сопровождали вооруженные люди в масках.

Лукашенко отверг обвинения и заявил, что инцидент якобы был инсценирован латвийской стороной, чтобы получить финансирование от Евросоюза.

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