Лукашенко цинично обвинил Латвию в "инсценировании прорыва границы"

Беларусь обвинила Латвию в "вымышленном прорыве границы" со стороны РБ. Будто бы латвийская сторона сделала это, чтобы получить деньги от Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление беларусского дикатора Александра Лукашенко, передает "Зеркало".

Лукашенко набросился на Латвию

Лукашенко обвинил латвийскую сторону в инсценировании инцидента на границе, произошедшего в начале октября. Тогда с территории Беларуси в Латвию пыталась прорваться группа из 20 человек. Их сопровождали неизвестные в масках и с оружием.

Беларусский диктатор заявил, что это все выдумки латвийцев из корыстных побуждений.

"Мы прекрасно знаем, что это было сделано как информационная возможность получить деньги от ЕС самими латышами. Мы к этому не имеем никакого отношения, что мы там проникли на их территорию... Большую глупость не придумаешь", - лживо говорит он.

Лукашенко добавил, что подобные операции не проводятся без согласования с главой страны.

"Со мной подобные вещи не согласовывались. Следовательно, и не проводились. Я это знаю точно", - уточнил он.

Лукашенко цинично назвал этот инцидент "ложью" Латвии

"Им нужны деньги. Ни три балтийских государства, бывшие республики Советского Союза, ни Польша не имеют достаточной силы, чтобы удовлетворить свои "хотелки". Особенно в военной отрасли", - говорит глава Беларуси.

Заборы на границе

Также он "поблагодарил" Латвию за новый забор на границе с Беларусью и обвинил страну в планировании агрессии против его страны.

"В случае агрессии с их стороны (а если агрессия и случится, она может быть только с их стороны, с нашей стороны этого не будет) им придется забор преодолевать. Это нам выгодно... Это глупость несусветная...", - заявил он.

И тут же отметил, что эти заборы малоэффективны: "Я уже однажды говорил: мигрантам, чтобы преодолеть этот забор, как мне ранее сообщали, нужно от четырех до шести минут".

Маски-шоу на границе

Напомним, 6 октября Национальные вооруженные силы Латвии сообщили, что группа не менее 20 нелегальных мигрантов в сопровождении лиц в масках попыталась незаконно пересечь государственную границу Латвии".

Латвийские военные пресекли эту попытку. Тем не менее , лица были вооружены, угрожали военнослужащим, а также активно подталкивали и направляли группу мигрантов в сторону Латвии.

Позже в Латвию проникли люди в масках и повредили распределительный шкаф и угнали камеры, после чего вернулись на территорию Беларуси.