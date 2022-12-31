Лукашенко попытался обеспечить себе место в парламенте Беларуси до конца жизни

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко подписал законопроект, который разрешает ему оставаться в парламенте до конца жизни.

Об этом сообщает РБК-Украин а со ссылкой на " БелТА ".

Как отмечает издание, Лукашенко утвердил изменения, согласно которым значительно уменьшаются полномочия белорусского парламента, их передают новому органу - Всебелорусскому народному собранию, который был создан после так называемого референдума о внесении поправок в конституцию РБ.

Парламентариев Беларуси лишат права избирать членов конституционного суда и центральной избирательной комиссии.

Депутаты верхней (Совет Республики) и нижней (Палата представителей) палат парламента будут участвовать во Всебелорусском народном собрании в качестве делегатов.

При этом в изменениях в закон также предусмотрено, что президент Беларуси, который прекратил исполнение своих полномочий, входит в состав Совета Республики пожизненно. Аналогичное нововведение принял в России диктатор Владимир Путин, который гарантировал себе место в Совете Федерации РФ.