Лукашенко попытался обеспечить себе место в парламенте Беларуси до конца жизни
Лидер белорусского режима Александр Лукашенко подписал законопроект, который разрешает ему оставаться в парламенте до конца жизни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БелТА".
Как отмечает издание, Лукашенко утвердил изменения, согласно которым значительно уменьшаются полномочия белорусского парламента, их передают новому органу - Всебелорусскому народному собранию, который был создан после так называемого референдума о внесении поправок в конституцию РБ.
Парламентариев Беларуси лишат права избирать членов конституционного суда и центральной избирательной комиссии.
Депутаты верхней (Совет Республики) и нижней (Палата представителей) палат парламента будут участвовать во Всебелорусском народном собрании в качестве делегатов.
При этом в изменениях в закон также предусмотрено, что президент Беларуси, который прекратил исполнение своих полномочий, входит в состав Совета Республики пожизненно. Аналогичное нововведение принял в России диктатор Владимир Путин, который гарантировал себе место в Совете Федерации РФ.
Напомним, ранее стало известно, что Министерство внутренних дел Беларуси приняло решение внести в список нацистской символики и атрибутики лозунг "Жыве Беларусь" и ответ "Жыве".
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