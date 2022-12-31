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Лукашенко спробував забезпечити собі місце у парламенті Білорусі до кінця життя

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Мінськ, Субота 31 грудня 2022 20:07
Лукашенко спробував забезпечити собі місце у парламенті Білорусі до кінця життя Фото: Олександр Лукашенко, лідер білоруського режиму (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко підписав законопроект, який дозволяє йому залишатися у парламенті до кінця життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БелТА".

Як зазначає видання, Лукашенко затвердив зміни, згідно з якими значно зменшуються повноваження білоруського парламенту, їх передають новому органу - Всебілоруським народним зборам, який було створено після так званого референдуму щодо внесення поправок до конституції РБ.

Парламентаріїв Білорусі позбавлять права обирати членів конституційного суду та центральної виборчої комісії.

Депутати верхньої (Рада Республіки) та нижньої (Палата представників) палат парламенту братимуть участь у Всебілоруських народних зборах як делегати.

У змінах до закону також передбачено, що президент Білорусі, який припинив виконання своїх повноважень, входить до складу Ради Республіки довічно. Аналогічне нововведення прийняв у Росії диктатор Володимир Путін, який гарантував собі місце у Раді Федерації РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ Білорусі прийняло рішення внести до списку нацистської символіки та атрибутики гасло "Живе Білорусь" та відповідь "Живе".

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