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Лукашенко: повноваження президента Білорусі важкі для однієї людини

Новость на русском → Мінськ, Четвер 11 лютого 2021 14:30
Лукашенко: повноваження президента Білорусі важкі для однієї людини Фото: Олександр Лукашенко (kremlin ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко впевнений, що нинішні президентські повноваження занадто важкі для однієї людини. Тому треба перерозподілити повноваження в новій конституції.

Про це він заявив на Всебілоруських народних зборах, передає reform.by.

"Такі повноваження, які є сьогодні у президента, по-перше, дуже важкі для людини і не факт, що в майбутньому ця людина прийде до влади і витримає ці повноваження", - зазначив Лукашенко.

Він підкреслив, що за нинішньої конституції достатньо рішення тільки президента, щоб до Білорусі було введено іноземні війська.

"Є моторошна необхідність в силу цього розробити новий проект конституції, внести її на всенародне обговорення і прийняти на референдумі. Ми не можемо без референдуму змінити ті статті конституції, які ми хочемо змінити", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на початку 2022 року пройде всенародний референдум в Білорусі, на який винесуть проект нової конституції.

Крім того, Лукашенко назвав умови відходу з влади - це відсутність протестів у Білорусі та гарантії безпеки для його прихильників.

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