Лукашенко поки ніяк не коментує протести в країні
Президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив першу заяву після виборів президента. При цьому він поки ніяк не коментує протести в країні.
Про це повідомляє БелТА.
Відзначається, що 10 серпня Лукашенко вирушив у Пуховічскій район Мінської області для ознайомлення з ходом реалізації інвестиційного проекту в сфері сільського господарства.
"Політика одна повинна бути - люди", - повідомив Лукашенко.
Нагадаємо, в Білорусі 9 серпня пройшли президентські вибори, після яких в країні спалахнули масові акції протесту, які переросли у заворушення.
Як писало РБК-Україна, в ході протестів в Білорусі затримали понад 200 осіб.
Також білоруські правозахисники повідомили про смерть чоловіка, якого в Мінську збив автозак, який в'їхав у натовп демонстрантів.
При цьому в Міністерстві внутрішніх справ заперечують загибель учасника акції протесту.
Нагадаємо, за попередніми результатами, які сьогодні вранці оголосили в білоруському ЦВК, перемогу з більш ніж 80% голосів здобув Олександр Лукашенко, тоді як Світлана Тіхановском набрала 9,9% голосів.
У штабі Тіхановском заявили, що не визнають такі результати, так як за їхніми даними, саме Тіхановском набрала від 70 до 80% голосів на всіх ізбрательних ділянках.