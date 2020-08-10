Президент Білорусі Олександр Лукашенко зробив першу заяву після виборів президента. При цьому він поки ніяк не коментує протести в країні.

Про це повідомляє БелТА.

Відзначається, що 10 серпня Лукашенко вирушив у Пуховічскій район Мінської області для ознайомлення з ходом реалізації інвестиційного проекту в сфері сільського господарства.

"Політика одна повинна бути - люди", - повідомив Лукашенко.

Нагадаємо, в Білорусі 9 серпня пройшли президентські вибори, після яких в країні спалахнули масові акції протесту, які переросли у заворушення.

Як писало РБК-Україна, в ході протестів в Білорусі затримали понад 200 осіб.

Також білоруські правозахисники повідомили про смерть чоловіка, якого в Мінську збив автозак, який в'їхав у натовп демонстрантів.

При цьому в Міністерстві внутрішніх справ заперечують загибель учасника акції протесту.

Нагадаємо, за попередніми результатами, які сьогодні вранці оголосили в білоруському ЦВК, перемогу з більш ніж 80% голосів здобув Олександр Лукашенко, тоді як Світлана Тіхановском набрала 9,9% голосів.

У штабі Тіхановском заявили, що не визнають такі результати, так як за їхніми даними, саме Тіхановском набрала від 70 до 80% голосів на всіх ізбрательних ділянках.