ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В ході протестів у Білорусі затримали 213 людей, - правозахисники

Понеділок 10 серпня 2020 10:38
В ході протестів у Білорусі затримали 213 людей, - правозахисники
Фото: протести в Білорусі (Tyt.by)
Автор: Андрій Козловський

Правозахисники наголошують, що реальне число затриманих може бути вище

Станом на сьогодні, 10 серпня, під час протестів, що спалахнули в день виборів президента Білорусі, було затримано 213 людей. Найбільше з них було затримано у Мінську - 110 осіб.

Про це повідомили у правозахисній організації "Весна".

Як повідомляється, у столиці понад 40 осіб були затримані на виборчих дільницях або поблизу них. Ще 70 затримали під час протестних акцій. Понад 15 спостерігачів, а також учасники протесту і журналісти були затримані в Гомелі, Барановичах, Гродно, Вітебську, Могильові, Молодечно, Щучині, Бобруйську, Мяделі, Полоцьку та інших містах.

Нагадаємо, Слідчий комітет Білорусі відкрив кримінальні справи у зв'язку з масовими протестами в країні, які спалахнули після виборів.

Також раніше повідомлялось, що масові акції протести охопили Білорусь після завершення виборів президента; за попередніми даними ЦВК, перемогу на виборах знову набуває чинний президент Олександр Лукашенко.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Білорусь
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся