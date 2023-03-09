Лукашенко подписал закон о смертной казни за госизмену

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 9 марта, подписал закон о смертной казни для чиновников за госизмену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу белорусского диктатора.

Согласно документу, закон приняли "для усиления противодействия преступлениям экстремистской (террористической) и антигосударственной направленности".

Законом предусматривается распространение уголовной ответственности за измену государству, совершенное должностным лицом, на всех лиц, занимающих государственные должности. При этом за измену государству, совершенное должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительного наказания - смертной казни.

По ряду преступлений антигосударственной направленности устанавливается дополнительное наказание в виде штрафа. Эта мера призвана "обеспечить безусловное возмещение вреда, причиненного такими действиями, и лишение лиц, их совершивших, средств для продолжения преступной деятельности".

Также вводится уголовная ответственность за пропаганду терроризма, дискредитацию Вооруженных сил, других войск и военных формирований, военизированных организаций и нарушение требований по защите государственных секретов.

Кроме того, с трех до десяти суток увеличивается срок задержания лиц, подозреваемых в совершении госизмены, заговоре или других действиях с целью захвата государственной власти, шпионажа и агентурной деятельности.

В то же время предполагается освобождение от уголовной ответственности лиц, которые осуществляли подготовку к нападению на учреждения, пользующиеся международной защитой, или к совершению диверсии, но отказались от своих намерений и способствовали предотвращению указанных преступлений.