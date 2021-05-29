Путін пообіцяв Лукашенку другий транш на 500 млн доларів

На зустрічі президента Росії Володимира Путіна з білоруським колегою Олександром Лукашенком сторони домовилися про другий транш на 500 млн доларів. Очікується, що Москва перерахує гроші найближчим часом.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости" .

За його словами, транш на 500 млн доларів обговорювався на сьогоднішніх переговорів.

"Це другий транш. Він раніше був анонсований до всіх історій з літаком", - зазначив Пєсков.

Він підкреслив, що, як і планувалося, транш повинен бути переведений до кінця червня.

"Для цього не залишається ніяких перешкод", - додав Пєсков.