ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Лукашенко: Росія поставить в Білорусь сучасне озброєння

Новость на русском →
Москва, Вівторок 01 червня 2021 13:06
Лукашенко: Росія поставить в Білорусь сучасне озброєння Фото: президент Білорусі Олександр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Анастасія Рокитна

Олександр Лукашенко заявив, що Росія поставить в Білорусь сучасне озброєння. Однак, за його словами, він з президентом РФ Володимиром Путіним не говорив про перекидання Збройних сил Росії в Білорусь на постійній основі.

Про це повідомляє видання "СБ. Беларусь сегодня".

Лукашенко розповів, що буде в разі загострення військової обстановки в країні.

"Буде якась настороженість, будемо ми бачити активізацію в НАТО, аж до військового конфлікту, протягом доби російські підрозділи і війська будуть перекинуті в Білорусь", - заявив він.

Лукашенко доручив відповідним посадовим особам визначитися з російськими колегами, що з сучасного озброєння насамперед необхідно Білорусі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський назвав загрозою для України "справжню союзну державу" Росії та Білорусі.

Зазначимо, Путін пообіцяв Лукашенку другий транш на 500 млн доларів.

Раніше Лукашенко заявляв, що Білорусь і Росія можуть завершити створення Союзної держави вже восени 2021 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Олександр Лукашенко Володимир Путін
NEWS
В Україні 2137 нових випадків коронавірусу
В Україні 2137 нових випадків коронавірусу
DAILY
По той бік закону. Чим завершилися гучні справи щодо поліцейського свавілля
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна По той бік закону. Чим завершилися гучні справи щодо поліцейського свавілля