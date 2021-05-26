Лукашенко про протести в Білорусі: вулиця вже неможлива

Вуличний протести в Білорусі вже нібито неможливі. Керівництво країни вважає, що емоції вляглися і населення розібралося в тому, що відбувається.

Про це в парламенті Білорусі заявив президент Олександр Лукашенко, передає БЕЛТА .

"Ми вже давно оговталися від усіх шоків, намагаємося розвиватися, набули імунітету від потрясінь. Вулиця вже неможлива, бо люди зрозуміли її суть. Наша свідомість тільки зміцнилася останнім часом. Почуття власної гідності білоруського народу не дозволить терористам і екстремістам маніпулювати нами", - зазначив Лукашенко.

За його словами, вляглися емоції і люди розібралися в тому, що відбувається.

"Для всіх прояснилася державна позиція. Виступили вперед національні цінності, які потім закріпилися і в законодавстві", - додав Лукашенко.