Лукашенко визнав масові побиття затриманих на протестах у Білорусі
Лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко визнав, що силовики масово били затриманих на протестах після виборів президента. Минулого року правозахисники заявляли про жорстоке поводження із затриманими в СІЗО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для BBC.
Повідомляється, що під час інтерв'ю Лукашенку показали відео, на якому видно, що люди після перебування в сумнозвісному слідчому ізоляторі в Мінську виходили звідти з синцями та іншими слідами тортур.
"Добре, добре, визнаю, визнаю. У СІЗО на Окрєстіна били людей. Але були побиті і міліціонери, і ви цього не показали", - підкреслив він.
Нагадаємо, раніше Лукашенко підписав закон, який дозволяє залучати збройні сили Білорусі до розгону протестів, а також розширює повноваження силових органів.
Масові протести в Білорусі спалахнули після президентських виборів, за результатами яких Лукашенко нібито отримав 80% голосів виборців при тому, що незалежні підрахунки на дільницях, до яких допустили спостерігачів, показували переконливу перемогу Світлани Тихановської.
Детальніше про протести в Білорусі читайте в матеріалі РБК-Україна, присвяченому їх річниці.