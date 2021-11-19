Лукашенко визнав масові побиття затриманих на протестах у Білорусі

Лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко визнав, що силовики масово били затриманих на протестах після виборів президента. Минулого року правозахисники заявляли про жорстоке поводження із затриманими в СІЗО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для BBC .

Повідомляється, що під час інтерв'ю Лукашенку показали відео, на якому видно, що люди після перебування в сумнозвісному слідчому ізоляторі в Мінську виходили звідти з синцями та іншими слідами тортур.

"Добре, добре, визнаю, визнаю. У СІЗО на Окрєстіна били людей. Але були побиті і міліціонери, і ви цього не показали", - підкреслив він.