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Лукашенко визнав масові побиття затриманих на протестах у Білорусі

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Мінськ, П'ятниця 19 листопада 2021 18:31
Лукашенко визнав масові побиття затриманих на протестах у Білорусі Фото: Олександр Лукашенко (kremlin ru)
Автор: Юлія Бойко

Лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко визнав, що силовики масово били затриманих на протестах після виборів президента. Минулого року правозахисники заявляли про жорстоке поводження із затриманими в СІЗО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для BBC.

Повідомляється, що під час інтерв'ю Лукашенку показали відео, на якому видно, що люди після перебування в сумнозвісному слідчому ізоляторі в Мінську виходили звідти з синцями та іншими слідами тортур.

"Добре, добре, визнаю, визнаю. У СІЗО на Окрєстіна били людей. Але були побиті і міліціонери, і ви цього не показали", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Лукашенко підписав закон, який дозволяє залучати збройні сили Білорусі до розгону протестів, а також розширює повноваження силових органів.

Масові протести в Білорусі спалахнули після президентських виборів, за результатами яких Лукашенко нібито отримав 80% голосів виборців при тому, що незалежні підрахунки на дільницях, до яких допустили спостерігачів, показували переконливу перемогу Світлани Тихановської.

Детальніше про протести в Білорусі читайте в матеріалі РБК-Україна, присвяченому їх річниці.

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Олександр Лукашенко Протести у Білорусі
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