Лукашенко признал массовые избиения задержанных на протестах в Беларуси

Лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко признал, что силовики массово избивали задержанных на протестах после выборов президента. В прошлом году правозащитники заявляли о жестоком обращении с задержанными в СИЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для BBC .

Сообщается, что во время интервью Лукашенко показали видео, на котором видно, что люди после пребывания в печально известном следственном изоляторе в Минске выходили оттуда с синяками и другими следами пыток.

"Хорошо, хорошо, признаю, признаю. В СИЗО на Окрестина избивали людей. Но были избиты и милиционеры, и вы этого не показали", - подчеркнул он.