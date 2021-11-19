Лукашенко признал массовые избиения задержанных на протестах в Беларуси
Лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко признал, что силовики массово избивали задержанных на протестах после выборов президента. В прошлом году правозащитники заявляли о жестоком обращении с задержанными в СИЗО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для BBC.
Сообщается, что во время интервью Лукашенко показали видео, на котором видно, что люди после пребывания в печально известном следственном изоляторе в Минске выходили оттуда с синяками и другими следами пыток.
"Хорошо, хорошо, признаю, признаю. В СИЗО на Окрестина избивали людей. Но были избиты и милиционеры, и вы этого не показали", - подчеркнул он.
Напомним, ранее Лукашенко подписал закон, который разрешает привлекать вооруженные силы Беларуси к разгону протестов, а также расширяет полномочия силовых органов.
Массовые протесты в Беларуси вспыхнули после президентских выборов, по результатам которых Лукашенко якобы получил 80% голосов избирателей при том, что независимые подсчеты на участках, к которым допустили наблюдателей, показывали убедительную победу Светланы Тихановской.
Подробнее о протестах в Беларуси читайте в материале РБК-Украина, посвященном их годовщине.