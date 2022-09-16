Чи може Лукашенко напасти на Україну: оцінка експерта

Главі правлячого білоруського режиму Олександру Лукашенку доведеться вести військову операцію самостійно, якщо він зважиться напасти на Україну. Російська армія не зможе йому допомогти.

" Якщо Лукашенко таке зробить, то це, знову ж таки, буде найбільш ідіотське рішення з його боку. Ми скоротили і стабілізували фронт на півночі. Якщо зараз починає напад Лукашенко, то він уже не може атакувати з росіянами, бо він фактично відрізаний від російських угруповань", - сказав експерт.

За його словами, білоруській армії доведеться проводити окрему військову операцію, а росіяни будуть перекидати власні сили з інших напрямків, що ослабить фронт.

" Вони, наприклад, починають десь знімати свої війська і перекидають їх знову в Київську область? Для них це, знову ж таки, буде крах, тому що ми вдаримо по Маріуполю, заходимо в Донецьк, заходимо в Луганськ і знищуємо їх під Києвом", - вважає Самусь.

Експерт пояснив, що білоруська армія має мало бойового досвіду. Близько 10-15 тисяч солдатів мають лише теоретичні знання і не можуть воювати. Це дає велику перевагу ЗСУ.

" Наші війська в нинішньому стані дійдуть до Мінська за два дні і режиму Лукашенка настане кінець: захоплюються ключові об'єкти в республіці, в Білорусь заходять сформовані в Україні білоруські патріотичні війська, які воюють за вільну Білорусь, і далі піднімаються повстання по всій країні", - впевнений Самусь.

Він вважає, що Лукашенко треба відмовитися від планів Росії та підтримки Володимира Путіна, закрити небо над країною для російської військової авіації. Таким чином він зможе позбавитися статусу "співучасника" та воєнного злочинця.

" Тоді б у нього ще був би шанс під час міжнародного суду, в якому він братиме участь у статусі обвинуваченого, отримати пом'якшені умови покарання. А якщо він просто відсидиться, то так і залишиться військовим злочинцем, який не спробував нічого змінити", - підкреслив експерт.