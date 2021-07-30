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У Білорусі можуть розмістити війська Росії: Лукашенко назвав умову

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Мінськ, П'ятниця 30 липня 2021 12:41
У Білорусі можуть розмістити війська Росії: Лукашенко назвав умову Фото: Олександр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Білорусі можуть розмістити Збройні сили Російської Федерації. Олександр Лукашенко назвав умовою загрозу Союзній державі.

Про це вона заявив на зустрічі з активом місцевої вертикалі з актуальних питань суспільно-політичної обстановки, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "БелТА".

За його словами, у разі загрози Білорусь може "поставити під рушницю 500 тисяч осіб, а якщо буде мало, сюди будуть введені всі Збройні сили Російської Федерації".

"Якщо потрібно буде для безпеки Союзної держави, яку ми будуємо, для безпеки Білорусі і Росії розмістити тут всі збройні сили з усіма видами озброєнь - вони будуть тут розміщені негайно", - заявив він.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін прокоментував інтеграцію РФ і Білорусі. Він каже, що це не можна назвати Союзною державою.

Раніше повідомлялося, що при створенні Союзної держави РФ і Білорусі залишилося узгодити технічні моменти. Про це заявили в Білорусі.

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Російська Федерація Білорусь Олександр Лукашенко
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