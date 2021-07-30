У Білорусі можуть розмістити війська Росії: Лукашенко назвав умову

Про це вона заявив на зустрічі з активом місцевої вертикалі з актуальних питань суспільно-політичної обстановки, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " БелТА ".

За його словами, у разі загрози Білорусь може "поставити під рушницю 500 тисяч осіб, а якщо буде мало, сюди будуть введені всі Збройні сили Російської Федерації".

"Якщо потрібно буде для безпеки Союзної держави, яку ми будуємо, для безпеки Білорусі і Росії розмістити тут всі збройні сили з усіма видами озброєнь - вони будуть тут розміщені негайно", - заявив він.