Система більш жорстка. Лукашенко визнав наявність авторитаризму в Білорусі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БЕЛТА" , яка наводить витяги з його інтерв'ю для AFP.

За його словами, президент в Білорусі наділений великими повноваженнями.

"Так, у нас система влади більш жорстка. Я навіть не виключав би слово авторитарна. Але ні в якому разі не диктатура. Для того, щоб диктувати, треба мати певні важелі впливу і ресурси. Які у Білорусі є ресурси, щоб диктувати Франції, Польщі, Литві, Латвії, Україні, Росії?",- зазначив Лукашенко, по всій видимості вважаючи, що режим диктатури спрямований на зовнішні відносини.