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"Українці образили Путіна". Лукашенко придумав нову причину війни

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Мінськ, Четвер 21 липня 2022 16:39
"Українці образили Путіна". Лукашенко придумав нову причину війни Фото: Олександр Лукашенко, лідер білоруського режиму (kremlin.ru)
Автор: Іван Носальський

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив, що образи президента РФ Володимира Путіна українцями нібито могли вплинути на початок війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням інтерв'ю Лукашенка виданню Пул Першого.

"Тобто там (в Україні - ред.) були вже внутрішні причини для того, щоб Росія поставила, грубо кажучи, Україну на місце. Навіщо ви ображали владу в Росії? Навіщо ви президента Путіна ображали?",- заявив Лукашенко.

Він додав, що українці "демонізують Путіна і ображають і це створило нехороший фон".

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Білорусь продовжила військові навчання поблизу кордонів з Україною. Вони триватимуть мінімум до 31 Липня.

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Олександр Лукашенко Володимир Путін Білорусь Війна Росії проти України
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