"Українці образили Путіна". Лукашенко придумав нову причину війни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням інтерв'ю Лукашенка виданню Пул Першого .

"Тобто там (в Україні - ред.) були вже внутрішні причини для того, щоб Росія поставила, грубо кажучи, Україну на місце. Навіщо ви ображали владу в Росії? Навіщо ви президента Путіна ображали?",- заявив Лукашенко.

Він додав, що українці "демонізують Путіна і ображають і це створило нехороший фон".