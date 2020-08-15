ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Лукашенка обговорюють можливість втечі в Росію, - Bloomberg

Мінськ, Субота 15 серпня 2020 18:30
У Лукашенка обговорюють можливість втечі в Росію, - Bloomberg
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Думки про перспективи Лукашенка розділилися

Високопоставлені білоруські чиновники з оточення президента Олександра Лукашенка допускають втечу в Росію у разі повалення його режиму. Думки про перспективи Лукашенка серед представників російської влади розділилися.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Bloomberg також пише, що Лукашенко пішов на поступку Москві, видавши Росії затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнера".

"За словами двох людей у Москві, знайомих з цими розмовами, деякі люди з його (Лукашенко, - ред.) оточення говорили з контактами в Кремлі про можливість втечі в Росію у разі їх повалення", - пише видання.

Думки про перспективи Лукашенко розділилися: одні вважають, що він може бути усунений від влади, інші припускають, що Лукашенко жорстко придушить протести і утримається ще на якийсь час.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський відреагував на видачу Росії бойовиків приватної військової компанії "Вагнера".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусь
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся