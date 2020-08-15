У Лукашенка обговорюють можливість втечі в Росію, - Bloomberg

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Думки про перспективи Лукашенка розділилися

Високопоставлені білоруські чиновники з оточення президента Олександра Лукашенка допускають втечу в Росію у разі повалення його режиму. Думки про перспективи Лукашенка серед представників російської влади розділилися.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Bloomberg також пише, що Лукашенко пішов на поступку Москві, видавши Росії затриманих під Мінськом бойовиків ПВК "Вагнера".

"За словами двох людей у Москві, знайомих з цими розмовами, деякі люди з його (Лукашенко, - ред.) оточення говорили з контактами в Кремлі про можливість втечі в Росію у разі їх повалення", - пише видання.

Думки про перспективи Лукашенко розділилися: одні вважають, що він може бути усунений від влади, інші припускають, що Лукашенко жорстко придушить протести і утримається ще на якийсь час.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський відреагував на видачу Росії бойовиків приватної військової компанії "Вагнера".