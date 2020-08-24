Лукашенко зажадав звільняти шкільних вчителів, які підтримали акції протесту

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зажадав звільняти вчителів державних шкіл, які підтримали опозиційні акції протесту. Він зазначив, що в державних школах не може бути невідповідності державній ідеології.

Про це Лукашенко заявив, приймаючи з доповіддю міністра освіти Ігоря Карпенка, передає "Белта".

За його словами, в Білорусі державне утворення, державні школи, державна ідеологія.

"І ті, хто хочуть слідувати цим принципам, будь ласка, ласкаво просимо: ідіть викладайте, вивчайте, працюйте. Ті, хто не хоче, значить, вони в школі бути не повинні. Це треба говорити прямо, відверто і чесно", - заявив Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, раніше у Білорусі за добу склали майже 80 протоколів на учасників протестів.

Крім цього, Лукашенко заявив, що протестувальники пішли на "своєрідний штурм" президентського палацу.