Лукашенко потребовал увольнять школьных учителей, которые поддержали акции протеста

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал увольнять учителей государственных школ, которые поддержали оппозиционные акции протеста. Он отметил, что в государственных школах не может быть несоответствия государственной идеологии.

Об этом Лукашенко заявил, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко, передает "Белта".

По его словам, в Беларуси государственное образование, государственные школы, государственная идеология.

"И те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно", - заявил Александр Лукашенко.

Напомним, ранее в Беларуси за сутки составили почти 80 протоколов на участников протестов.

Кроме этого, Лукашенко заявил, что протестующие пошли на "своеобразный штурм" президентского дворца.