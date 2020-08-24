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У Лукашенка заявили, що учасники протесту намагалися штурмувати його палац

Мінськ, Понеділок 24 серпня 2020 00:59
У Лукашенка заявили, що учасники протесту намагалися штурмувати його палац
Автор: РБК-Україна

Лукашенко на вертольоті покинув Палац незалежності

Мітингувальники пішли на "своєрідний штурм" президентського палацу в Мінську, але "злякалися і передумали". У ті хвилини президент Білорусі Олександр Лукашенко перебував у Палаці незалежності.

Про це заявила прес-секретар президента Білорусі Наталя Ейсмонт, повідомляє TUT.by.

Також повідомляється, що вертоліт Лукашенка вилетів з території Палацу незалежності в Мінську близько 21:00.

Перед цим він вийшов за оточення Палацу незалежності і став дякувати силовикам. Весь цей час Лукашенко був у бронежилеті і з автоматом.

Зазначимо, 23 серпня білоруські силовики повністю перекрили вулицю біля Палацу незалежності, де почали збиратися учасники масової акції протесту.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко в неділю ввечері на тлі масових протестів у столиці Білорусі прилетів до своєї резиденції в Мінську - Палацу незалежності - з автоматом і в бронежилеті.

Разом з ним був у військовому спорядженні та зі зброєю його син Микола.

Зазначимо, що сьогодні у Білорусі поновилися масові акції протесту проти діючого президента Олександра Лукашенка. У Мінську сотні тисяч протестувальників спочатку зібралися на площі Незалежності, а потім колоною вирушили до адміністрації Лукашенка. Силовики перекрили дорогу, яка веде до Палацу Незалежності.

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