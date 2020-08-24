ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Білорусі за добу склали майже 80 протоколів на учасників протестів

Білорусь, Понеділок 24 серпня 2020 11:25
У Білорусі за добу склали майже 80 протоколів на учасників протестів
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: Игорь Литвиненко

За інформацією МВС, участь в акціях в Мінську взяли 20 тисяч осіб

У Білорусі за 23 серпня правоохоронці склали 79 протоколів про адміністративні правопорушення за участь у несанкціонованих масових заходах. За даними Міністерства внутрішніх справ, найбільше демонстрантів зібралися в Мінську - близько 20 тисяч чоловік.

Про це повідомили в прес-службі МВС Білорусі.

"В Мінську та інших обласних центрах з 12:00 збиралися громадяни для участі в анонсованій раніше протестної акції. Максимальна кількість присутніх зафіксовано в столиці - близько 20 тисяч осіб, Бресті та Гродно - не більше трьох тисяч чоловік. Всього за минулу добу за порушення законодавства про масові заходи складено 79 протоколів про адміністративні правопорушення", - повідомили в МВС.

Правоохоронці додали, що за участь у несанкціонованих заходах передбачений штраф у розмірі до 50 базових величин для фізичної особи або адміністративний арешт. За масові заворушення передбачено позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

Відзначимо, 23 серпня у Білорусі поновилися масові акції протесту проти чинного президента Олександра Лукашенка. За інформацією ЗМІ в акціях протесту брали участь сотні тисяч людей тільки в Мінську.

Нагадаємо, раніше в МВС повідомляли, що в ході вчорашніх акцій у Білорусі затримань не було.

При цьому президент Олександр Лукашенко заявив, що протестувальники пішли на "своєрідний штурм президентського палацу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Білорусьпротестнарушение прав
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся