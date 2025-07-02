Лукашенко помиловал еще 16 человек после визита Кэллога

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко помиловал 16 человек, в том же числе так называемых "экстремистов", после визита специального представителя президента Соединенных Штатов Америки (США) Кита Келлога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Беларуси.

Как пишет "Вясна", с начала года в Беларуси состоялось уже 14 волн помилований , в результате которых на свободу вышли 330 человек.

Имена помилованных не раскрываются, но известно, что речь идет о восьми женщинах и восьми мужчинах, среди которых:

Встреча Кэллога и Лукашенко

Кэллог посетил Минск 21 июня. Там он провел переговоры с диктатором Лукашенко. По словам спецпредставителя президента США, во время встречи обсуждался вопрос полномасштабной войны в Украине.

На фоне визита специального представителя президента США в Беларуси из тюрем освободили 14 политзаключенных, среди которых был Сергей Тихановский - муж лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

Сегодня же, 2 июля, Лукашенко заявил, что Келлог пообещал ему "поработать над ограничением ударов Украины по РФ", но последний позже опроверг это.

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