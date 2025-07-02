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Лукашенко помиловал еще 16 человек после визита Кэллога

Среда 02 июля 2025 16:09
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Лукашенко помиловал еще 16 человек после визита Кэллога Фото: Александр Лукашенко, диктатор Беларуси (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко помиловал 16 человек, в том же числе так называемых "экстремистов", после визита специального представителя президента Соединенных Штатов Америки (США) Кита Келлога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Беларуси.

Имена помилованных не раскрываются, но известно, что речь идет о восьми женщинах и восьми мужчинах, среди которых:

  • трое старше 50;
  • двое имеют хронические заболевания;
  • один имеет инвалидность;
  • девять - несовершеннолетних детей.

Как пишет "Вясна", с начала года в Беларуси состоялось уже 14 волн помилований, в результате которых на свободу вышли 330 человек.

Встреча Кэллога и Лукашенко

Кэллог посетил Минск 21 июня. Там он провел переговоры с диктатором Лукашенко. По словам спецпредставителя президента США, во время встречи обсуждался вопрос полномасштабной войны в Украине.

На фоне визита специального представителя президента США в Беларуси из тюрем освободили 14 политзаключенных, среди которых был Сергей Тихановский - муж лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

Сегодня же, 2 июля, Лукашенко заявил, что Келлог пообещал ему "поработать над ограничением ударов Украины по РФ", но последний позже опроверг это.

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Александр Лукашенко Беларусь Кит Келлог
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