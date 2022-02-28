Білорусь проголосувала на "референдумі" за внесення правок до Конституції

У Білорусі оголосили результати "референдуму" про внесення правок до Конституції. У ЦВК його прийняли таким, що відбувся.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центральної виборчої комісії.

За словами голови ЦВК, за внесення змін до Конституції країни проголосувало 65,16% громадян.

"За внесення змін і доповнень до Конституції Республіки Білорусь проголосувало 4 440 813 осіб, або 65,16% від загальної кількості учасників. Проти - 686 165 осіб, або 10,07%", - йдеться в заяві.

Всього, за попередніми даними, участь у референдумі взяли 5 359 471 особа, або 78,63% громадян.