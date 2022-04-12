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Лукашенко назвав "різанину в Бучі" спецоперацією Британії

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Вівторок 12 квітня 2022 15:54
Лукашенко назвав "різанину в Бучі" спецоперацією Британії Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Олександр Лукашенко прокоментував звірства російських окупантів в Бучі, внаслідок яких загинули цивільні громадяни. За його словами, це була, нібито, спецоперація Британії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Лукашенка.

За словами Лукашенка, Білорусь, нібито, може надати докази причетності Британії до звірств, які відбулися в Бучі.

"Це як у Бучі. Ось ми обговорювали цю політику, всі кричать, треба було запровадити черговий пакет, це відомо. Ми сьогодні докладно обговорювали їхню цю спецоперацію, психологічну операцію, яку провели англійці. Якщо вам комусь потрібні адреси, паролі та їх явки, номери автомобілів, які приїхали до Бучі і як це робили - ФСБ Росії може подати ці матеріали. Якщо ні, то ми можемо в цьому плані допомогти", - заявив Лукашенко.

За словами мера міста Буча Анатолія Федорчука, російські військові вбили щонайменше 320 мирних осіб. Більш ніж половину тіл вдалося ідентифікувати.

Британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що вчинок Росії в Бучі - не далекий від поняття геноциду.

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