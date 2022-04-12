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Путін назвав "різанину в Бучі фейком"

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Москва, Вівторок 12 квітня 2022 16:23
Путін назвав "різанину в Бучі фейком" Фото: Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Володимир Путін назвав масові вбивства російськими окупантами українців у Київській Бучі "фейком". Глава Кремля додав, що отримав з цього приводу якісь "документи" від Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна росЗМІ.

"В українській Бучі організований такий же "фейк", як був з хімічною зброєю в Сирії", - заявив Путін.

Він додав, що Лукашенко передав йому "документи" про те, що сталося в Бучі.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що звірства російських окупантів у Бучі - це була нібито "спецоперація" Британії.

Зазначимо, під час окупації Київської Бучі російські загарбники вбили щонайменше 320 мирних жителів. Поки вдалося ідентифікувати близько половини тіл.

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