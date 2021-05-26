Лукашенко звинуватив Протасевича у підготовці "бійні і кривавого заколоту"

Колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич нібито планував влаштувати "бійню і кривавий заколот" в Білорусі. Нібито у нього є досвід бойових дій на Донбасі.

"Досвід найманця у нього великий. Покидьок, який вбивав людей на південному сході України. Ці факти відомі не тільки у нас і в братській Росії, але і в усьому світі. І він особливо це не приховував. Власне, і тут в Білорусі він і його спільники також збиралися влаштувати бійню і кривавий заколот", - заявив Лукашенко.

Він також підкреслив, що з точки зору білоруської влади в літаку Ryanair, який змусили сісти в Мінську, знаходився терорист.

"Згідно із законодавством цю особу внесено до списку терористів, її організація визнана екстремістською. Кому це невідомо? І те, що ми його, громадянина Білорусі, а також його співмешканку з нашою посвідкою на проживання затримали в аеропорту - це наше суверенне право", - додав Лукашенко.

Зазначимо, раніше батько Протасевича заявляв, що його син у 2014 році брав участь у бойових діях на Донбасі на боці української армії. Сам Роман публічно говорив тільки про те, що був у зоні АТО в якості журналіста.