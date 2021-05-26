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Лукашенко обвинил Протасевича в подготовке "бойни и кровавого мятежа"

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Минск, Среда 26 мая 2021 12:12
Лукашенко обвинил Протасевича в подготовке "бойни и кровавого мятежа" Фото: бывший главред Nexta Роман Протасевич (facebook Романа Протасевича)
Автор: РБК-Украина

Бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич якобы планировал устроить "бойню и кровавый мятеж" в Беларуси. Якобы у него есть опыт боевых действий на Донбассе.

Об этом в парламенте Беларуси заявил президент Александр Лукашенко, передает sb.by.

"Опыт наемника у него великий. Подонок, который убивал людей на юго-востоке Украины. Эти факты известны не только у нас и в братской России, но и во всем мире. И он особенно это не скрывал. Собственно, и здесь в Беларуси он и его сообщники также собирались устроить бойню и кровавый мятеж", - заявил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что с точки зрения белорусских властей в самолете Ryanair, который вынудили сесть в Минске, находился террорист.

"Согласно законодательству этот человек внесен в список террористов, его организация признана экстремистской. Кому это неизвестно? И то, что мы его, гражданина Беларуси, а также его сожительницу с нашим видом на жительство задержали в аэропорту - это наше суверенное право", - добавил Лукашенко.

Отметим, ранее отец Протасевича заявлял, что его сын в 2014 году принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне украинской армии. Сам Роман публично говорил только о том, что был в зоне АТО в качестве журналиста.

Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в Беларуси.

А Лукашенко пригрозил новой мировой войной, если в Беларуси "что-то вспыхнет".

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Новости Украины Политика Александр Лукашенко Беларусь Роман Протасевич
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