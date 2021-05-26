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Лукашенко зробив заяву через затримання Протасевича і заборону польотів над Білоруссю

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Мінськ, Середа 26 травня 2021 10:40
Лукашенко зробив заяву через затримання Протасевича і заборону польотів над Білоруссю Фото: президент Білорусі Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Олександр Лукашенко зробив заяву на тлі затримання засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича. Влада ,за його словами, "в зародку придушила хвилю неонацизму".

Про це він заявив на зустрічі з парламентарями, членами Конституційної комісії та представниками органів державного управління, повідомляє "БелТА".

Він заявив, що влада вжила найжорсткіших заходів.

"Наші дії могли здатися надмірними тим, хто виправдовує їх злодіяння. Але ця стратегія життєво важлива для країни", - сказав Лукашенко.

За його словами, "недоброзичливці" Білорусі перейшли від "організації бунтів до етапу удушення".

"Як ми і прогнозували, наші недоброзичливці ззовні, так і всередині країни, змінили методи атаки на державу. Вони переступили безліч червоних ліній, перейшли межі здорового глузду і людської моралі", - сказав Лукашенко.

Він також заявив, що Білорусь вчинила так, як вчиняє суверенна держава, прийнявши рішення про висилку співробітників латвійського посольства.

Нагадаємо, влада Білорусі 24 травня ухвалили рішення вислати всіх співробітників посольства Латвії.

Зазначимо, сьогодні опівночі Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. З 26 травня всі прямі рейси між країнами скасовуються.

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