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Лукашенко: якщо в Білорусі щось спалахне, буде чергова світова війна

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Середа 26 травня 2021 11:45
Лукашенко: якщо в Білорусі щось спалахне, буде чергова світова війна Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Олександр Лукашенко заявив про загрозу чергової світової війни, якщо в Білорусі "щось спалахне". За його словами, це може статися, тому що Білорусь - центр Європи.

Про це повідомляє Белта.

Лукашенко стверджує, що проти Білорусі розв'язана "багаторівнева гібридна війна".

"Мета зрозуміла. Кому вигідно демонізувати Білорусь, ми теж знаємо. Ми невелика країна, але ми відповімо адекватно. У світі є подібні приклади. А перш ніж робити різкі необдумані рухи, згадайте, що Білорусь - Це центр Європи. І якщо тут щось спалахне, це чергова світова війна",-сказав він.

Нагадаємо, Лукашенко також звернувся до заходу. Він заявив про початок нової "не холодної, а крижаної війни".

Як відомо, в неділю в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, після чого затримали опозиціонера Романа Протасевича. Посадку літака зажадали через нібито вибуховий пристрій на борту. Пасажирський літак супроводжували бойові винищувачі.

У Європі розкритикували такі дії білоруської влади. Ряд авіакомпаній і країн заборонили польоти над Білоруссю.

РБК-Україна писало, що лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила про підготовку нової хвилі протестів в Білорусі.

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