Лукашенко: якщо в Білорусі щось спалахне, буде чергова світова війна

Олександр Лукашенко заявив про загрозу чергової світової війни, якщо в Білорусі "щось спалахне". За його словами, це може статися, тому що Білорусь - центр Європи.

Про це повідомляє Белта .

"Мета зрозуміла. Кому вигідно демонізувати Білорусь, ми теж знаємо. Ми невелика країна, але ми відповімо адекватно. У світі є подібні приклади. А перш ніж робити різкі необдумані рухи, згадайте, що Білорусь - Це центр Європи. І якщо тут щось спалахне, це чергова світова війна",-сказав він.

Лукашенко стверджує, що проти Білорусі розв'язана "багаторівнева гібридна війна".

Нагадаємо, Лукашенко також звернувся до заходу. Він заявив про початок нової "не холодної, а крижаної війни".

Як відомо, в неділю в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, після чого затримали опозиціонера Романа Протасевича. Посадку літака зажадали через нібито вибуховий пристрій на борту. Пасажирський літак супроводжували бойові винищувачі.

У Європі розкритикували такі дії білоруської влади. Ряд авіакомпаній і країн заборонили польоти над Білоруссю.

РБК-Україна писало, що лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила про підготовку нової хвилі протестів в Білорусі.