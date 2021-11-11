Лукашенко звинуватив НАТО і Польщу в перекиданні зброї для "провокацій на кордоні"

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко звинуватив НАТО і Польщу у перекиданні важкої зброї в табір мігрантів, який розміщений на польсько-білоруському кордоні. Він заявив, що це є спробою "провокування конфлікту".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".
"Намітилася небезпечна тенденція, коли до табору мігрантів намагаються перекинути зброю та боєприпаси, щоб спровокувати конфлікт", - сказав Лукашенко.
Він поручив Міністерству оборони, КДБ, прикордонним військам "забезпечити контроль за пересуванням військ НАТО та Польщі".
"Ви бачите, що 15 тисяч військовослужбовців, танки, бронетехніка, гелікоптери полетіли з літаками. Вони підтягнули до нашого кордону, до того ж нахабно, не попередивши нікого", - заявив глава білоруського режиму.
Зазначимо, що Білорусь збільшила сили протиповітряної оборони на своєму кордоні. Міноборони країни залучило до контролю своєї території російські бомбардувальники.
Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей пригрозив Польщі у разі розміщення військ НАТО на кордоні.