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Лукашенко обвинил НАТО и Польшу в переброске оружия для "провокаций на границе"

Автор: Мария Кучерявец

Глава белорусского режима Александр Лукашенко обвинил НАТО и Польшу в переброске тяжелого оружия в лагерь мигрантов, который размещен на польско-белорусской границе. Он заявил, что это является попыткой "провоцирования конфликта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

"Наметилась опасная тенденция, когда в лагерь мигрантов пытаются перебросить оружие и боеприпасы, чтобы спровоцировать конфликт", - сказал Лукашенко.

Он поручил Министерству обороны, КГБ, пограничным войскам "обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши".

"Вы видите, что 15 тысяч военнослужащих, танки, бронетехника, вертолеты полетели с самолетами. Они подтянули к нашей границе, к тому же нагло, не предупредив никого", - заявил глава белорусского режима.

Отметим, что Беларусь увеличила силы противовоздушной обороны на своей границе. Минобороны страны привлекло к контролю своей территории российские бомбардировщики.

Напомним, недавно министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей пригрозил Польше в случае размещения войск НАТО на границе.

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