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Білоруський кордон контролюватимуть бомбардувальники РФ, - Міноборони Білорусі

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Білорусь, Середа 10 листопада 2021 16:31
Білоруський кордон контролюватимуть бомбардувальники РФ, - Міноборони Білорусі Фото: Білорусь залучила бомбардувальники РФ до контролю кордонів (russianplanes.net)
Автор: Іванна Шовкун

Білорусь збільшила сили протиповітряної оборони на своєму кордоні. Міноборони країни залучило до контролю своєї території російські бомбардувальники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Білорусі у Telegram.

Так, 10 листопада на кордоні Білорусі було відпрацьовано практичну взаємодію в повітрі та з наземними пунктами управління винищувальної авіації. Патрулювали територію літаки ТУ-22М3 повітряно-космічних сил Росії. У розрахунковий час вони приземлилися на аеродромі РФ.

"Якщо раніше такі польоти стратегічної бомбардувальної авіації мали циклічний характер, то з сьогоднішнього дня вони виконуватимуться на регулярній основі. Це заходи адекватного реагування на ситуацію, що складається як у повітрі, так і на землі", - зазначили у відомстві Білорусі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей пригрозив Польщі у разі розміщення військ НАТО на кордоні.

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