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Лукашенко буде балотуватися на черговий президентський термін

Новини » Політика    01.03.2019 - 16:10
Лукашенко буде балотуватися на черговий президентський термін
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Президентські вибори в Білорусі повинні пройти не пізніше 2020 року

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що може висунути свою кандидатуру на наступних виборах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я висуну свою кандидатуру, а ви можете за мене не голосувати", - сказав він у ході прес-конференції.

Президентські вибори в країні повинні пройти не пізніше 2020 року. Проте Лукашенко раніше давав зрозуміти, що може провести їх вже в цьому році.

Додамо, що Лукашенко став президентом у 1994 році, і вже через два роки провів референдум, змінив конституцію, значно розширивши свої повноваження і розпустив опозиційний парламент.

Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляв, що Керівництво Білорусі перебуває під тиском Російської Федерації, чим можна пояснити його недружні дії відносно України. Глава парламенту назвав очевидним те, що Україна намагається налагодити добросусідські відносини з Білоруссю. Однак українській стороні зрозуміло, що керівництво Білорусі перебуває під тиском і під впливом політичного керівництва РФ".

Додамо, що Лукашенко під час конференції заявив, що Лукашенко виступив проти можливого розміщення ракет середньої і меншої дальності в Україні.

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