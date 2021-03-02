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Лукашенко виключив трансфер влади в Білорусі: все буде за законом

Новость на русском → Мінськ, Вівторок 02 березня 2021 12:55
Лукашенко виключив трансфер влади в Білорусі: все буде за законом Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко в черговий раз виключив можливість трансферу влади. Майбутня передача пройде у відповідності з конституцією

Про це на нараді з питання білорусько-російського співробітництва у військовій сфері заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає БЕЛТА.

"Ніякого трансферу бути в Білорусі не може. Я вже сказав: ніякі діти, ніякі онуки і правнуки не можуть після президента Лукашенка претендувати на цю посаду. Все буде за конституцією і законом", - зазначив він.

За його словами, нова конституція буде прийнята в січні-лютому 2022 року. Він також додав, що не обговорював ці питання на сочинській зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявляв, що жоден з його дітей не буде президентом Білорусі після нього.

"Я часто говорив, що в нашій сім'ї це ніколи не обговорювалося і обговорюватися не може. Тому що жодна моя дитина президентом у Білорусі не буде після мене", - зазначив він.

Минулого тижня його старшого сина Віктора обрали президентом Національного олімпійського комітету Білорусі, а вчора Лукашенко присвоїв йому генеральське звання.

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