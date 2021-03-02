Лукашенко виключив трансфер влади в Білорусі: все буде за законом

Про це на нараді з питання білорусько-російського співробітництва у військовій сфері заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає БЕЛТА .

"Ніякого трансферу бути в Білорусі не може. Я вже сказав: ніякі діти, ніякі онуки і правнуки не можуть після президента Лукашенка претендувати на цю посаду. Все буде за конституцією і законом", - зазначив він.

За його словами, нова конституція буде прийнята в січні-лютому 2022 року. Він також додав, що не обговорював ці питання на сочинській зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.