Лукашенко дав своєму сину генеральське звання

Про це йдеться в повідомленні на сайті білоруського президента .

Повідомляється, що Лукашенко підписав укази про присвоєння чергових звань низці офіцерів. Крім того, він дав чергове військове звання генерал-майора запасу своєму сину Віктору Лукашенку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Віктора Лукашенка обрали президентом НОК Білорусі, після чого його батько заявив, що не має наміру передавати своїм дітям владу в країні.

"Я часто говорив, що в нашій сім'ї це ніколи не обговорювалося і не може обговорюватися. Тому що жодна моя дитина президентом у Білорусі не буде після мене", - сказав Лукашенко-старший.

Він також упевнений, що зовнішні сили нібито мають намір розхитати ситуацію в країні. Але Лукашенко обіцяє реагувати, в тому числі, з урахуванням досвіду України.

"Як будемо діяти у разі загострення ситуації - все треба до дрібниць передбачити з урахуванням досвіду і Білорусі, і Росії, і Вірменії, Киргизстану, України, ви бачите, спалахнула знову Україна, та інших пострадянських республік", - підкреслив він.