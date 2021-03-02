Лукашенко исключил трансфер власти в Беларуси: все будет по закону
Президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз исключил возможность трансфера власти. Будущая передача пройдет в соответствии с конституцией
Об этом на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
"Никакого трансфера быть в Беларуси не может. Я уже сказал: никакие дети, никакие внуки и правнуки не могут после президента Лукашенко претендовать на эту должность. Все будет по конституции и закону", - отметил он.
По его словам, новая конституция будет принята в январе-феврале 2022 года. Он также добавил, что не обсуждал эти вопросы на сочинской встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, ранее Лукашенко уже заявлял, что ни один из его детей не будет президентом Беларуси после него.
"Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня", - отметил он.
На прошлой неделе его старшего сына Виктора избрали президентом Национального олимпийского комитета Беларуси, а вчера Лукашенко присвоил ему генеральское звание.