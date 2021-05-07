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Лукашенко готовий провести дострокові вибори. Але тільки паралельно з США

Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий провести дострокові вибори в країні. Але тільки за умови дострокових виборів президента США.

Про це він заявив сьогодні журналістам, передає БЕЛТА.

За його словами, він готовий до дострокових виборів президента Білорусі і нібито публічно про це говорить.

"Я за вибори, яких вони вимагають. Я переживу все, переступлю через те, що ми незалежні, суверенні. Я готовий. Паралельно з американцями. Американці нехай призначають дострокові вибори, і ми в цей же день призначимо в Білорусі вибори", - заявив Лукашенко.

Він також розкритикував попередні вибори в США.

"Вони витерли ноги об чинного президента (Дональда Трампа, - ред.). Вони досі йому в цьому "Твіттері" не дають слова сказати. Вони тоді його заблокували. Який же доступ до засобів масової інформації?" - додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лукашенко схиляється до дострокових виборів президента Білорусі, але тільки після внесення змін до конституції країни. Цими змінами він пропонує урізати повноваженнями президента, щоб його можливому наступнику не дісталася влада в нинішньому форматі.

Він також заявив, що питання його президентства може вирішитися лише шляхом виборів.

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