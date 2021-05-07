Лукашенко готов провести досрочные выборы. Но только параллельно с США

По его словам, он готов к досрочным выборам президента Беларуси и якобы публично об этом говорит.

"Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы", - заявил Лукашенко.

Он также раскритиковал предыдущие выборы в США.

"Они вытерли ноги о действующего президента (Дональда Трампа, - ред.). Они до сих пор ему в этом "Твиттере" не дают слова сказать. Они тогда его заблокировали. Какой же доступ к средствам массовой информации?" - добавил Лукашенко.