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Лукашенко готов провести досрочные выборы. Но только параллельно с США

Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов провести досрочные выборы в стране. Но только при условии досрочных выборов президента США.

Об этом он заявил сегодня журналистам, передает БЕЛТА.

По его словам, он готов к досрочным выборам президента Беларуси и якобы публично об этом говорит.

"Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы", - заявил Лукашенко.

Он также раскритиковал предыдущие выборы в США.

"Они вытерли ноги о действующего президента (Дональда Трампа, - ред.). Они до сих пор ему в этом "Твиттере" не дают слова сказать. Они тогда его заблокировали. Какой же доступ к средствам массовой информации?" - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Лукашенко склоняется к досрочным выборам президента Беларуси, но только после внесения изменений в конституцию страны. Этими изменениями он предлагает урезать полномочиями президента, чтобы его возможному преемнику не досталась власть в нынешнем формате.

Он также заявил, что вопрос его президентства может решиться только путем выборов.

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