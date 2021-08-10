Лукашенко готовий визнати Крим російським, а в Україні планують продовжити карантин: новини за 9 серпня

Олександр Лукашенко заявив, що готовий визнати Крим територією РФ, карантин в Україні планують продовжити ще на 2 місяці, в Україні оголошено штормове попередження. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 9 серпня - в матеріалі РБК-Україна.

Лукашенко заявив, що готовий визнати Крим російським

Олександр Лукашенко заявив, що готовий визнати Крим територією РФ. За його словами, це відбудеться коли "останній російський олігарх" почне поставляти туди продукцію. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його слова під час прямої лінії.

За його словами, аби прийняти таке рішення він готовий "переступити Будапештську декларацію".

Також Лукашенко звинуватив українську владу в підготовці бойовиків проти Білорусі. Їх нібито перекидали в Білорусь.

Карантин в Україні планують продовжити ще на 2 місяці, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував продовження адаптивного карантину в Україні. За його словами, міністерство запропонує Кабміну продовжити обмеження щонайменше на 2 місяці.

"Сьогодні в Україні продовжує діяти адаптивний карантин. Зараз він до кінця літа, але попередньо ми проговорили з урахуванням тієї епідситуації, яку бачимо сьогодні в європейському регіоні. В Україні також треба буде подовжити щонайменше на два місяці, що ми найближчим часом ініціюватимемо перед Кабміном", - сказав Ляшко під час розмови з журналістами.

"Нафтогаз" ввів новий тариф на опалювальний сезон: ціна та умови

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" ввела новий тарифний план на опалювальний сезон. З 9 серпня для побутових клієнтів діє план "Комфортний сезон".

Ціна на газ в тарифному плані "комфортний сезон" зафіксована на рівні чинного річного тарифу - 7,96 грн/куб.м з ПДВ без вартості розподілу (доставки).

Загальна сума до оплати в новому тарифному плані визначається при підключенні клієнта - відповідно до обсягу газу, який жителі конкретного домогосподарства в середньому споживають протягом опалювального сезону (в період з жовтня і до кінця квітня). Протягом семи місяців клієнт сплачує рівномірними частинами, а саме-1/7 від вартості зарезервованого обсягу газу.

В Україні затримали членів найбільшого італійського угрупування мафії

Правоохоронці викрили в Одесі канал транзитної контрабанди наркотиків з однієї з країн Латинської Америки до Євросоюзу. Курували каналом контрабанди члени найбільшого італійського угрупування мафії "Ндрангета".

СБУ отримала інформацію, що через Україну в ЄС планують нелегально переправити велику партію наркотиків, заховавши їх у вантажному контейнері з фруктами з однієї з південноамериканських країн. Під час поглибленого огляду вантажу у Морському торговельному порту "Південний" правоохоронці виявили приховані брикети з кокаїном. Поблизу порту силовики затримали іноземця-співорганізатора контрабанди, а на одному з ринків Одеської області були затримані ще двоє учасників банди, які повинні були зустріти вантаж.

У найбільшому аквапарку Дніпра загинула дитина

У Дніпрі в найбільшому аквапарку міста Happy Day потонула 9-річна дитина. І хоча відвідувачі намагалися самостійно надати допомогу хлопчикові, а на місце прибули дві карети швидкої допомоги, проте врятувати дитину, на жаль, не вдалося.

Відомо, що в неділю, 8 серпня, хлопчик разом з мамою приїхав в аквапарк з Новомосковського району. Через деякий час його мати відлучилася і пішла в інший бік закладу. За словами працівника аквапарку, приблизно о 18:00 персонал помітив, що дитині в басейні стало погано, хлопчика витягли і покликали медичний персонал. Очевидці викликали на місце швидку допомогу, проте всі реанімаційні заходи медиків не дали результату.

В Україні оголошено штормове попередження на завтра

Синоптики України оголосили штормове попередження. Дощі та град накриють українські області.

У вівторок, 10 серпня, у південно-східній частині грози країни, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. УкрГідрометцентр повідомляє, що дощі накриють пів України. Грози передають у північних, східних та південних областях.