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Лукашенко заявив, що готовий визнати Крим російським

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Мінськ, Понеділок 09 серпня 2021 12:28
Лукашенко заявив, що готовий визнати Крим російським Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Марія Кучерявець

Олександр Лукашенко заявив, що готовий визнати Крим територією РФ. За його словами, це відбудеться коли "останній російський олігарх" почне поставляти туди продукцію.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його слова під час прямої лінії.

"Коли Лукашенко Крим визнає? Я відповідаю публічно: коли останній олігарх в Росії визнає Крим і почне поставляти туди продукцію, за мною справа не заіржавіє", - сказав Лукашенко.

За його словами, аби прийняти таке рішення він готовий "переступити Будапештську декларацію".

"Мій підпис там стоїть, але я й через це переступлю. Україна, бачите, що творить? У мене руки розв'язані - і Крим, і все інше. Вони заявили: Лукашенко полетить в Крим через Росію! Так ви закрили простір, я через Україну не можу полетіти. Безумці! Ще в чомусь мене дорікають, коли я більше вболівав за Україну, ніж за Білорусь, ще зовсім недавно", - додав Лукашенко.

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Олександр Лукашенко Крим
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