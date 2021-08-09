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Лукашенко звинуватив Україну в перекиданні бойовиків до Білорусі

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Мінськ, Понеділок 09 серпня 2021 12:55
Лукашенко звинуватив Україну в перекиданні бойовиків до Білорусі Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Олександр Лукашенко звинуватив українську владу в підготовці бойовиків проти Білорусі. Їх нібито перекидали в Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його слова під час прямої лінії Лукашенка.

Він також підкреслив, що білорусько-українські політичні відносини знаходяться "в найнижчій точці".

"Українська влада причетна до підготовки бойовиків і їх перекидання в Білорусь", - зазначив Лукашенко.

Він розповів про стосунки з українським керівництвом.

"Я навколо Володимира Володимировича (Путіна, - ред.) крутився, як дзига, навколо Порошенка, Зеленського..., як з сином з ним розмовляв. Володя, треба це, треба то... Він все це сприймав, розумів, що з ним трапилося?", - сказав він.

За його словами, Зеленський побіг за Заходом.

"Але навіщо ти бойовиків готуєш на території України і зброю закидаєш до нас сюди?" - сказав Лукашенко.

Як він сказав, зброя в Білорусь ніби-то надходить в основному з України, в зв'язку з чим Мінськ був змушений "намертво" закрити кордон, хоча зробити це важко.

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Олександр Лукашенко Білорусь
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