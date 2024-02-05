Лукашенко разрешил своим военным стрелять из огнестрельного оружия по населению

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ .

Отмечается, что теперь военные будут иметь право использовать боевую технику, а также оружие с учетом обстановки и характера преступления с требованиями общевойсковых уставов.

Указом установлено, что военный должен будет разъяснить, что он может начать стрелять и дать время лицу выполнить требования законодательства.

Однако Лукашенко предусмотрел исключения, при которых военные смогут стрелять по людям без предупреждения. Это касается случаев, когда промедление создает прямую угрозу жизни военнослужащего.

Режим Лукашенко в Беларуси

В августе 2020 года в Беларуси вспыхнули массовые акции неповиновения. Люди вышли на улицы по всей стране после объявления предварительных результатов выборов, согласно которым Александр Лукашенко якобы получил 80% голосов и снова остался на посту президента Беларуси.

Еще перед голосованием белорусский режим, опасаясь поражения на выборах, стал преследовать всех возможных оппонентов. Когда Центризбирком Беларуси объявил предварительные результаты выборов, тысячи белорусов вышли на улицы, чтобы показать свое несогласие с явным подлогом.

За давление оппозиции, разгон протестов, а также преследование журналистов на режим Лукашенко уже было наложено несколько пакетов санкций со стороны ЕС и других стран мира. Кроме того, в ЕС уже готовятся новые санкции за другие преступления режима.

Недавно Лукашенко подписал поправки в закон о президенте. Среди них, в частности, гарантии на неприкосновенность, пожизненную охрану и право на государственную недвижимость после отставки.