Лукашенко строит для России уникальный оружейный завод, - СМИ

В Беларуси ведется строительство крупного производства артиллерийских и реактивных боеприпасов, ориентированного на нужды российской армии.

Проект реализуется в закрытом режиме и предусматривает выпуск продукции советских калибров для дальнейшего использования в войне против Украины.

Производство боеприпасов и сроки реализации

По имеющейся информации, проект под названием "Участок" стартовал в ноябре 2023 года. Он предусматривает создание полного цикла производства артиллерийских и реактивных боеприпасов калибров 122 и 152 мм.

"Конечная продукция ориентирована на экспорт и использование в войне против Украины", — отметил Владимир Жигарь.

Завершить строительство предприятия планируют до декабря 2026 года. Ожидается, что запуск завода существенно усилит материально-техническое обеспечение вооруженной агрессии РФ.

Кто курирует проект

Реализация проекта была санкционирована в закрытом формате по личному распоряжению Александра Лукашенко. Оператором определен специально созданный Завод корпусных изделий.

Учредителями выступают компания Волатавто и государственное предприятие Завод точной электромеханики, а куратором является военно-промышленный комитет Беларуси.

"Мы рассматриваем этот проект как инструмент более глубокого втягивания Беларуси в войну", — заявил Жигарь.

Где расположен объект

Производство размещено в Слуцком районе Минской области на территории бывшего военного арсенала вблизи населенных пунктов Павловка и Шищицы.

Ранее выдвигались версии о строительстве закрытой военной базы, однако анализ документов указывает именно на промышленный объект.

"Это не хранилище и не позиционный район ракет. Это — индустриальный объект", — подчеркнул Жигарь.

Зависимость от внешних поставок

Беларусь не производит ключевые компоненты для взрывчатых веществ, поэтому завод будет зависеть от импорта. Основными партнерами проекта названы Россия и Китай.

"Россия поставляет технологические линии… Китай обеспечивает поставки линии заливного снаряжения… Также ведутся переговоры с Ираном и Пакистаном", — сообщил Жигарь.