Лукашенко строит для России уникальный оружейный завод, - СМИ

В Беларуси реализуется закрытый инфраструктурный проект, который может напрямую повлиять на ход войны против Украины и существенно усилить военные возможности России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий представителя белорусской оппозиционной организации BELPOL Владимира Жигаря Укринформу.
В Беларуси ведется строительство крупного производства артиллерийских и реактивных боеприпасов, ориентированного на нужды российской армии.
Проект реализуется в закрытом режиме и предусматривает выпуск продукции советских калибров для дальнейшего использования в войне против Украины.
По имеющейся информации, проект под названием "Участок" стартовал в ноябре 2023 года. Он предусматривает создание полного цикла производства артиллерийских и реактивных боеприпасов калибров 122 и 152 мм.
"Конечная продукция ориентирована на экспорт и использование в войне против Украины", — отметил Владимир Жигарь.
Завершить строительство предприятия планируют до декабря 2026 года. Ожидается, что запуск завода существенно усилит материально-техническое обеспечение вооруженной агрессии РФ.
Реализация проекта была санкционирована в закрытом формате по личному распоряжению Александра Лукашенко. Оператором определен специально созданный Завод корпусных изделий.
Учредителями выступают компания Волатавто и государственное предприятие Завод точной электромеханики, а куратором является военно-промышленный комитет Беларуси.
"Мы рассматриваем этот проект как инструмент более глубокого втягивания Беларуси в войну", — заявил Жигарь.
Производство размещено в Слуцком районе Минской области на территории бывшего военного арсенала вблизи населенных пунктов Павловка и Шищицы.
Ранее выдвигались версии о строительстве закрытой военной базы, однако анализ документов указывает именно на промышленный объект.
"Это не хранилище и не позиционный район ракет. Это — индустриальный объект", — подчеркнул Жигарь.
Беларусь не производит ключевые компоненты для взрывчатых веществ, поэтому завод будет зависеть от импорта. Основными партнерами проекта названы Россия и Китай.
"Россия поставляет технологические линии… Китай обеспечивает поставки линии заливного снаряжения… Также ведутся переговоры с Ираном и Пакистаном", — сообщил Жигарь.
