Лукашенко строит для России уникальный оружейный завод, - СМИ

Фото: Александр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В Беларуси реализуется закрытый инфраструктурный проект, который может напрямую повлиять на ход войны против Украины и существенно усилить военные возможности России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий представителя белорусской оппозиционной организации BELPOL Владимира Жигаря Укринформу.

В Беларуси ведется строительство крупного производства артиллерийских и реактивных боеприпасов, ориентированного на нужды российской армии.

Проект реализуется в закрытом режиме и предусматривает выпуск продукции советских калибров для дальнейшего использования в войне против Украины.

Производство боеприпасов и сроки реализации

По имеющейся информации, проект под названием "Участок" стартовал в ноябре 2023 года. Он предусматривает создание полного цикла производства артиллерийских и реактивных боеприпасов калибров 122 и 152 мм.

"Конечная продукция ориентирована на экспорт и использование в войне против Украины", — отметил Владимир Жигарь.

Завершить строительство предприятия планируют до декабря 2026 года. Ожидается, что запуск завода существенно усилит материально-техническое обеспечение вооруженной агрессии РФ.

Кто курирует проект

Реализация проекта была санкционирована в закрытом формате по личному распоряжению Александра Лукашенко. Оператором определен специально созданный Завод корпусных изделий.

Учредителями выступают компания Волатавто и государственное предприятие Завод точной электромеханики, а куратором является военно-промышленный комитет Беларуси.

"Мы рассматриваем этот проект как инструмент более глубокого втягивания Беларуси в войну", — заявил Жигарь.

Где расположен объект

Производство размещено в Слуцком районе Минской области на территории бывшего военного арсенала вблизи населенных пунктов Павловка и Шищицы.

Ранее выдвигались версии о строительстве закрытой военной базы, однако анализ документов указывает именно на промышленный объект.

"Это не хранилище и не позиционный район ракет. Это — индустриальный объект", — подчеркнул Жигарь.

Зависимость от внешних поставок

Беларусь не производит ключевые компоненты для взрывчатых веществ, поэтому завод будет зависеть от импорта. Основными партнерами проекта названы Россия и Китай.

"Россия поставляет технологические линии… Китай обеспечивает поставки линии заливного снаряжения… Также ведутся переговоры с Ираном и Пакистаном", — сообщил Жигарь.

 

Напоминаем, что Александр Лукашенко помиловал 123 граждан, гражданство которых различалось, при этом девятерых вывезли в Литву, включая лауреата Нобелевской премии мира 2022 Алеся Беляцкого, а остальные 114 — в Украину.

Отметим, что президенты Латвии, Литвы и Эстонии отметили, что решение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией и Беларусью должно приниматься совместно всеми тремя странами.

