У Лукашенко заявили, что Трамп согласился посетить Минск по приглашению диктатора

У Лукашенко рассказали, что тот обсудил с Трампом вопросы двусторонней повестки, региональную тематику и ситуацию "в горячих точках", в том числе в Украине.

"Достигнута договоренность продолжить контакты. Президент Беларуси пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято", - добавили в пресс-службе.