Лукашенко поймали на вбросе: кто стоит за якобы "сговором с Келлогом"

Что якобы обсуждали Келлог и Лукашенко

Накануне Лукашенко заявил, что передал Келлогу позицию Путину по возможному перемирию с Украиной. По его словам, тот якобы не против прекращения огня. Но при условии, что по территории России не будут бить "американские, английские и французские ракеты".

Лукашенко подчеркнул, что Путин требует от Запада сигнала украинскому президенту Владимиру Зеленскому о недопустимости ударов по России.

"Вот эту позицию до американцев довел. И говорю: и что тут плохого? Мы поработаем, говорит (спецпредставитель США, - ред.), в этом направлении", - сказал Лукашенко и добавил, что это будет "хороший шаг" к прекращению войны.

Что об этом говорят в разведке Украины

В военной разведке Украины опровергают, что Келлог якобы обещал Лукашенко поработать над запретом бить западными вооружениями по российской территории.

"Это, по нашим данным, совершенно не отвечает действительности и является очередным примером дезинформации и информационных спецопераций со стороны российских спецслужб", - рассказал РБК-Украина собеседник в ГУР.