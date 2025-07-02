Лукашенко поймали на вбросе: кто стоит за якобы "сговором с Келлогом"

Белорусский диктатор Александр Лукашенко сознательно сделал вброс, связанный со спецпосланником США Китом Келлогом. Последний на самом деле не обещал отговаривать Украину от ударов по территории РФ.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в Главном управлении разведки (ГУР).
Накануне Лукашенко заявил, что передал Келлогу позицию Путину по возможному перемирию с Украиной. По его словам, тот якобы не против прекращения огня. Но при условии, что по территории России не будут бить "американские, английские и французские ракеты".
Лукашенко подчеркнул, что Путин требует от Запада сигнала украинскому президенту Владимиру Зеленскому о недопустимости ударов по России.
"Вот эту позицию до американцев довел. И говорю: и что тут плохого? Мы поработаем, говорит (спецпредставитель США, - ред.), в этом направлении", - сказал Лукашенко и добавил, что это будет "хороший шаг" к прекращению войны.
В военной разведке Украины опровергают, что Келлог якобы обещал Лукашенко поработать над запретом бить западными вооружениями по российской территории.
"Это, по нашим данным, совершенно не отвечает действительности и является очередным примером дезинформации и информационных спецопераций со стороны российских спецслужб", - рассказал РБК-Украина собеседник в ГУР.
Напомним, ранее сам Келлог опроверг заявление Лукашенко. По его словам, полное и безусловное прекращение огня между РФ и Украиной действительно обсуждалось, но цитата о якобы ограничении ударов была вырвана из контекста.
Келлог ездил в Минск на встречу с Лукашенко 21 июня. И договорился об освобождении 14 политических заключенных, в том числе главного белорусского оппозиционера Сергея Тихановского.
Сегодня стало известно, что Лукашенко помиловал еще 16 человек после визита Келлога.
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